Dois às 10 - Joel Dias esclarece o «não» que deu a Patrícia ao subir ao altar, no «Casamento Marcado»

Hoje às 10:05

No programa apresentador por Maria Botelho Moniz e Idevor Mendoça, começamos a manhã com uma homenagem a Luís Aleluia, um pouco de música e concelhos de um especialista em relação a como ter cuidado do calor excessivo no verão. Na segunda parte recebemos Joel Dias que esclarece as polémicas em que se viu envolvido na relação com Patrícia, justifica as suas atitudes e fala do que sente pela jovem. Ainda nesta parte, ficamos a também a conhecer a história de Vasco e o desespero dos pais deste jovem que lutam há 18 anos por um diagnóstico do problema de saúde do filho. Na última parte, os comentadores da atualidade analisam os mais recentes crimes.