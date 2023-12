Dois às 10 - José Carlos Pereira chora a morte do pai

Hoje às 09:55

No programa apresentado por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, começamos as manhãs com as memórias de Natal e infância de alguns convidados, entre eles Marta Gil e Catarina Siqueira. Soraia Ramos anima a manhã com o seu novo tema. Na segunda parte, recebemos José Carlos Pereira que, em lágrimas, fala da morte do pai, admite que ainda não teve coragem de contar ao filho mais velho e fala da sua carreira na área da medicina e como planeia abandonar a carreira de ator. Na terceira parte, os comentadores da «Atualidade» analisam os mais recentes crimes e desaparecimentos.