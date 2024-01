Dois às 10 - José Condessa e Matilde Reymão falam da estreia de «Cacau»

Hoje às 09:55

No programa apresentador por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, começamos a manhã com dois casais de reaility shows da TVI, Cláudia Sousa e Bernardo Girão que apresentam o filho António. Elisabete Moutinho e Pedro Pinto falam daquilo que mudou nas suas vidas depois do nascimento de Valentina. Maria Cerqueira Gomes aproveita para tomar o pequeno-almoço com os apresentadores e falar da sua mais recente entrevista, no Brasil, a Rita Pereira. Na segunda parte, José Condessa e Matilde Reymão falam da experiência que tem sido gravar a novela «Cacau» e nas inovações que esta traz para a ficção portuguesa. Ficamos ainda a conhecer a história de Ana Ervedoso que, aos 44 anos, foi diagnosticada com cancro da mama. Na terceira parte, como já é haitual, abordamos os casos e crimes que marcam a «Atualidade» , com especial atenção para a sentença atribuída aos arguidos no caso da morte de Sara Carreira.