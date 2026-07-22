Dois às 10 - José ficou viúvo há menos de um mês depois do atropelamento da mulher

Hoje às 09:50

O programa recebeu Joaquim, conhecido como o "rei das esfregonas", e mostrou a impressionante forma física de um homem de 81 anos que continua a treinar no ginásio e levanta 110 quilos. Na cozinha, o chef Hernâni preparou receitas frescas para os dias quentes de verão. Houve ainda espaço para histórias de pessoas que superaram o bullying e hoje combatem o preconceito. O programa deu também a conhecer o caso de Marlene, cujos nódulos benignos evoluíram para um cancro. A emissão terminou com o testemunho de José, que perdeu a mulher atropelada apenas três semanas antes.