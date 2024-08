Dois às 10 - José foi toxicodependente durante mais de 40 anos viveu em situação de sem-abrigo

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», conhecemos a história de José Inácio, que recorda os anos em que foi toxicodependente e viveu na rua. Na rubrica «Conversas de café», recebemos Cinha Jardim, Luísa Castel-Branco e Gonçalo Quinaz para comentar as notícias mais frescas do mundo dos famosos. No segmento da cozinha, o Chef Carlos Afonso prepara uma receita alentejana: feijão branco com nabiças e posta de pescada frita.