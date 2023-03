Dois às 10 - Júlia não consegue pagar o resto do funeral da filha

Hoje às 10:10

Ouvimos o testemunho emotivo de Júlia Gomes, que perdeu a filha há cerca de um mês. Ana faleceu com apenas 37 anos devido ao síndrome de Kabuki. No segmento «Conversas de Café», Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Merche Romero comentam as mais recentes notícias sobre famosos. Recebemos o casal Michelle e Lucas, do programa «A Ex-periência», que preparam uma deliciosa receita de hambúrgueres saudáveis. Ainda, ficamos a conhecer Mário e Teresa, pai e filha, que sofrem da mesma doença autoimune: vitiligo.