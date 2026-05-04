Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Dois às 10 - Juliana "abre o jogo" sobre Nufla, Daniela e Leomarte

Hoje às 09:50
Dois às 10 - Juliana "abre o jogo" sobre Nufla, Daniela e Leomarte - TVI

No «Dois às 10», Juliana revela o que aconteceu com Nufla e Daniela. e faz um balanço da sua participação. 

Reunimos Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins para comentar as últimas novidades do Secret Story - Desafio Final 2026. Os comentadores mostram-se rendidos à última entrada na casa.

Conhecemos a história de Ana que fala da descoberta da doença no momento mais feliz da vida, após ser mãe. Descobriu um cancro na mama 11 meses após ser mãe do Salvador. Diz que este diagnóstico a deixou sem palavras e que ainda hoje é difícil digerir. Acrescenta que o marido e filho é que lhe dão força para continuar a lutar e acreditar no futuro. Fala dos tratamentos e diz que os médicos lhe disseram que a doença não tem cura mas sim manutenção.. tem de se ir vigiando. Ana conta que é difícil não poder fazer tudo com o filho, sente-se limitada muitas vezes e que o filho nunca lhe fez perguntas difíceis em relação à doença. Hoje já lida melhor com a doença e também com o facto de poder partir. A esperança é outra.

Mais Vistos

Exclusivo «Terra Forte»: António morre?

Novelas
Ontem às 11:18
1

"Secret Story": as melhores fotos de Liliana Oliveira

2 jan, 11:13
2

Irreconhecível: o que está por trás da drástica mudança física de Liliana do "Secret Story"?

Dois às 10
Hoje às 13:00
3

Parece Santorini, mas fica em Portugal: conheça a aldeia portuguesa que está a deixar estrangeiros rendidos

Dois às 10
30 abr, 15:00
4

Aconteceu. O Secret Story - Desafio Final já tem genérico e os fãs celebram regresso icónico

Secret Story
Ontem às 21:58
5

Ex-noivo Zé responde às bocas de Fábio. Está instalada a confusão entre o ex e o atual de Liliana

Secret Story
Hoje às 09:55
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Entrada de Liliana no Desafio Final dá que falar e Fábio deixa farpa ao ex-noivo Zé: «Teve uma relação tóxica com um miúdo»

Secret Story
Ontem às 22:48

Foi com uma mulher quase 30 anos mais nova que este ator português reencontrou o amor

V+ TVI
Hoje às 13:34

Depois de sair do Secret Story, Tiago toma decisão em relação a Eva: «Agora, cá fora...»

Dois às 10
1 mai, 12:16

Kelly Bailey escondeu este segredo durante anos: «Ninguém sabia»

Novelas
Ontem às 08:36

Primeira gala do Desafio Final fica marcada pelo look irrepreensível de Cristina Ferreira

Secret Story
Ontem às 22:33

Agora fora do Secret Story, Ana mostra-se desiludida com Luzia: «Estava mesmo à espera de ela estar aqui para mim»

V+ TVI
30 abr, 12:34

TVI PLAYER

Secret Story - Desafio Final - Gala - 3 de maio de 2026

Secret Story
Ontem às 21:40

«Nunca vais ser a Catarina Miranda»: Liliana arrasa Afonso e concorrente não se deixa ficar

Secret Story
Hoje às 13:46

Liliana recusa fazer tarefa: «Não vou estragar as minhas unhas (...) Faço isso em casa»

Secret Story
Há 1h e 48min

Dois às 10 - Juliana "abre o jogo" sobre Nufla, Daniela e Leomarte

Dois às 10
Hoje às 09:50

Liliana pega-se com João Ricardo: «As boquinhas que tens mandado para mim...»

Secret Story
Há 2h e 3min

Berros entre Afonso e Pedro Jorge levam Voz a intervir e fazer um aviso sério

Secret Story
Há 2h e 12min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Os ricos também choram - Veja o episódio aqui

Os ricos também choram
Há 46 min

Ágata Roquette revela: Qual é o mito número 1 da nutrição - Surpreenda-se!

Para Si
Há 3h e 29min

Como a pressão por perfeição impacta a saúde mental das mães nos dias de hoje

Para Si
Há 3h e 32min

Exaustão materna: O lado obscuro da pressão por ser uma "Supermãe"

Para Si
Há 3h e 32min

Tudo o que precisa saber sobre proteção solar: Mitos e Verdades

Para Si
Há 3h e 33min

TVI - Em cima da hora - 4 de maio de 2026

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00
Mais

NOVELAS

Exclusivo «Terra Forte»: António morre?

Novelas
Ontem às 11:18

Exclusivo «Amor à Prova»: André é raptado

Novelas
Ontem às 09:59

Foi um ícone em «Morangos com Açúcar». Agora, aos 40 anos, está mais sensual do que nunca

Novelas
Há 3h e 5min

Rosa Bela e Carlos Areia enfrentam fase dolorosa: «Precisámos desse tempo de silêncio»

Novelas
Hoje às 09:28

De ir às lágrimas: Inês Aires Pereira revela detalhe comovente do filho recém-nascido

Novelas
Hoje às 09:45

Bomba em «Terra Forte»: Sammy descobre tudo e encurrala Cobra

Novelas
Hoje às 09:37