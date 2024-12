Dois às 10 - Juliana revela o que lhe disse Diogo Afonso na gala

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», trabalha num restaurante, mas o seu objetivo é estudar psicologia. Garante ser a concorrente ideal para o Secret Story, porque é o "8 ou 80". Confessa que, quando a conhecem, todos a subestimam, porque a veem como pequenina e querida, mas quando se revolta, surpreende. No Secret Story, vai mostrar que é forte e tem capacidade de deixar sempre claro o seu ponto de vista. Está solteira desde o início do Verão: acabou com o namorado, porque não era valorizada como acredita que merecia. Juliana Leão esclarece tudo sobre Diogo Afonso, o seu segredo e a relação com a mãe. Cinha Jardim, Luísa Castel-Branco e Gonçalo Quinaz comentam tudo sobre a última gala do «Secret Story».

Na «Atualidade» Vera de Melo, Psicóloga, Vítor Marques, Inspetor chefe da PJ e Sofia Matos, Advogada comentam caso chocante que levanta alguma indignação em estúdio. Padrasto drogava enteada, de 2 anos, para a bebé ficar quieta, trancava as vítimas no quarto e saía de casa. Bebé e mãe foram espancadas pelo suspeito.