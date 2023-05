Dois às 10 - Kelly Bailey conta tudo sobre a sua gravidez

Hoje às 10:05

No programa apresentador por Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, começamos a manhã com as «Conversas de Café» e a cantora Ágata responde a mensagens ofensivas que tem recebido e para terminar a primeira parte, o Chef Igor Martinho ensina a fazer um frango à brás. Na segunda parte, o bombeiro Amadeu Mendes é condecorado e recebe ajuda do Dr. João Espírito Santo. Em seguida recebemos Kelly Bailey que fala da sua gravidez, de Lourenço Ortigão e da ajuda preciso da «baby planner» Isabel. Na terceira parte, os comentadores da «Atualidade» comentam os mais recentes crimes.