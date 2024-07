Dois às 10 - Kelly Bailey fala sobre o desejo de ser mãe novamente

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recebemos Kelly Bailey, a atriz revela que vai integra o elenco da próxima novela da TVI, e conta que será a protagonista. Kelly Bailey fala sobre a maternidade e revela que está a ser uma experiência fantástica. Kelly conta o significado do nome do filho e revela que o parto de Vicente Blue demorou apenas sete minutos, a atriz afirma que viveu uma gravidez mágica. Após 10 meses de ter sido mãe de Valentina, Elisabete Moutinho e Pedro Pinto vão ser pais outra vez o anúncio foi feito nas redes sociais e o casal está feliz pois este amor deu frutos. Quando venceu a «Casa dos Segredos 5» Elisabete Moutinho estava longe de imaginar o que futuro lhe reserva. Tornou-se uma empresária de sucesso e encontrou Pedro, um amor para a vida. O casal está junto desde 2017. Em setembro do ano passado foram pais pela primeira vez de uma menina a Valentina. Cinha Jardim, Luísa Castel-Branco e Gonçalo Quinaz comentam reconciliação de Liliana Aguiar e Francisco Nunes e de Rita Ferro Rodrigues e Rúben Vieira. Fim do namoro de Francisco Monteiro e Bárbara Parada é tema de conversa, assim como pormenor do casamento de Jéssica Athayde e Diogo Amaral. Conhecemos a história de Marta e Vítor, conheceram-se na Póvoa de Varzim, quando ela tinha 28 anos e ele 16 anos. Casaram, tiveram o filho Guilherme, e quando iam ser pais pela segunda vez, algo aconteceu. Aos seis meses de gravidez, Marta teve de abortar porque o bebé tinha um problema grave de coração. No «Dois às 10», damos início à «Atualidade», com o caso de um homem que esfaqueou a mulher no pescoço e de seguida agrediu-a com um martelo. A repórter Ticiana Xavier revela pormenores do caso. O repórter da «Atualidade» Pedro Ramos Bichardo revela pormenores do caso de um idoso empurrado da sua lambreta e espancado. O agressor deixou o idoso em coma depois de o espancar por uma dívida de 20 euros. A repórter da «Atualidade» Carolina Resende Matos revela pormenores de descoberta macabra, arrendatária encontra ossos humanos na cozinha.