Dois às 10 - Leandro esclere polémica em torno de acusações fortes sobre si

Hoje às 09:55

No programa apresentador por Cláudio Ramos, começamos a manhã com os comentários de Cinha Jardim, Zé Lopes e Luísa Castel-Branco à mais recente Gala do «Big Brother – Desafio Final». Recebemos Julietta, vencedora do «Big Brother Brasil 2021» que nos fala do seu sucesso no reality e da sua carreira como artista. Na Segunda parte recebemos Leandro, que após ser expulso do «Big Brother – Desafio Final» faz o balanço da sua participação e defende-se das acusações a qual tem sido alvo. Na terceira parte, comentamos os mais recentes casos e crimes que marcam a «Atualidade».