Dois às 10 - Leandro fala do esgotamente e do fim da relação

Hoje às 10:05

No programa apresentado por Cláudio Ramos e Mafalda Castro, começamos a manhã com a história do chef Gonçalo Queiroz e a sua companheira. Conhecemos também Mafalda Martins e José Silva que foram alvos de discriminação devido à cor de pele de José. Na segunda parte recebemos Leandro, ex-concorrente do «Big Brother», que nos fala do esgotamento que sofreu, como isto o levou a ponderar o fim da sua vida e as razões que levaram ao fim do relacionamento com a mãe dos seus filhos. Recebemos ainda Vanda Limpinho que descobriu que tinha um linfoma, aos 39 anos. Na terceira parte Vera de Melo, Paulo Santos e Sofia Matos comentem os mais recentes crimes da «Atualidade».