TVI sem pausas e acesso exclusivo?
TORNE-SE PREMIUM
7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

Dois às 10 - Leandro reage ao terceiro lugar no Secret Story - Desafio Final

Hoje às 09:50
Dois às 10 - Leandro reage ao terceiro lugar no Secret Story - Desafio Final - TVI

O Dois às 10 entrou em julho com um programa dedicado ao verão, à praia e aos cuidados a ter durante a onda de calor. Rita Almeida falou pela primeira vez sobre a sua separação, revelando detalhes desta nova fase da sua vida. Conhecemos ainda a história de um pai e de um filho unidos pela paixão pelo mar. Rui Pinheiro surpreendeu com mais uma impressionante transformação física. Houve também conselhos importantes para enfrentar as altas temperaturas em segurança. A manhã terminou com a presença de Leandro, terceiro classificado do Secret Story – Desafio Final, que fez o balanço da sua participação no reality show.
Reality sem interrupções, novelas sem pausas e benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Mais Vistos

O mundo está de luto: morreu um dos cantores mais acarinhados de sempre

V+ TVI
Hoje às 10:50
1

«A próxima vez já deve ir como viúva»: Rosa Bela é vítima de comentário cruel e responde à letra

Novelas
Ontem às 12:03
2

Rosa Bela e Carlos Areia ficam comovidos com mensagem inesperada: «É inspirador»

Novelas
24 nov 2025, 14:56
3

Pela primeira vez, Rita Almeida explica o que levou ao fim da relação com Marcelo Palma

Dois às 10
Hoje às 10:26
4

Grávida, atriz de novelas da TVI vai parar ao hospital

Novelas
Ontem às 11:06
5

Cláudio Ramos confronta Leandro após recusar abraço de Pedro Jorge: «O que é tão grave entre ti e ele?»

Dois às 10
Há 2h e 45min
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Rita Almeida revela que Marcelo Palma comunicou fim da relação antes de acabar o namoro com a própria

Dois às 10
Hoje às 10:34

«A minha casa de sempre»: Sandra Felgueiras mostra-se abraçada a pessoa especial

Dois às 10
Hoje às 09:32

Hollywood de luto: Morreu ator das sagas «Harry Potter» e «Indiana Jones»

V+ TVI
Há 3h e 58min

Poucos sabem, mas Tatiana Durão já namorou com um conhecido cantor. O nome vai surpreender

Big Brother
Hoje às 09:52

Todos conhecem Frederico Varandas, mas poucos viram a mulher que lhe roubou o coração. Nós mostramos

V+ TVI
Ontem às 16:16

Vem aí em «Terra Forte»: Rambo agride Álvaro violentamente e deixa-o inconsciente

Novelas
Hoje às 09:00

TVI PLAYER

Rita Almeida revela o que levou ao fim da relação com Marcelo Palma: “Não estava à espera daquela forma”

Dois às 10
Hoje às 10:04

A Madrasta: Pedro coloca Felícia na rua?

A Madrasta
Ontem às 22:10

Primeira entrevista de Leandro após terceiro lugar no Desafio Final - Veja a conversa completa

Dois às 10
Há 2h e 36min

Big Brother Verão 2026 - Extra - 1 de julho de 2026

Big Brother
Hoje às 00:05

Rita Almeida ficou muito tempo sem conseguir fazer isto após a morte de Maycon Douglas

Dois às 10
Hoje às 09:56

A Madrasta: Segredo, leva Felícia e Carminho a uma discussão acesa

A Madrasta
29 jun, 22:15
Mais no TVI Player

A ACONTECER

TVI Jornal - 1 de julho de 2026

TVI Jornal
Há 2h e 16min

Primeira entrevista de Leandro após terceiro lugar no Desafio Final - Veja a conversa completa

Dois às 10
Há 2h e 36min

Ex-concorrente do Secret Story testemunha crime e conta tudo à TVI: "Estavam três senhoras a pedir ajuda"

Dois às 10
Há 2h e 53min

Leandro e Cláudio Ramos abordam o tema da homossexualidade: "Concretizámos o nosso objetivo"

Dois às 10
Há 3h e 3min

Leandro faz fortes acusações a Pedro Jorge: “Admita isso”

Dois às 10
Há 3h e 10min

Leandro sobre relação com ex-concorrente: “Sinto que passei no teste”

Dois às 10
Há 3h e 17min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Madrasta»: Alerta! Miguel sofre um acidente

Novelas
Hoje às 10:39

Vem aí em «Terra Forte»: Após confessar traição, Glória é agredida por Carla

Novelas
Hoje às 11:08

Um mês depois, Júlia Palha e Frederico Murta partilham “o segredo para um casamento feliz”

Novelas
Hoje às 10:24

Atriz icónica de «Morangos com Açúcar» vai parar ao hospital, após susto de saúde

Novelas
Há 2h e 22min

«A próxima vez já deve ir como viúva»: Rosa Bela é vítima de comentário cruel e responde à letra

Novelas
Ontem às 12:03

Vem aí em «Terra Forte»: Rambo agride Álvaro violentamente e deixa-o inconsciente

Novelas
Hoje às 09:00