Dois às 10 - Leandro reage ao terceiro lugar no Secret Story - Desafio Final

Hoje às 09:50

O Dois às 10 entrou em julho com um programa dedicado ao verão, à praia e aos cuidados a ter durante a onda de calor. Rita Almeida falou pela primeira vez sobre a sua separação, revelando detalhes desta nova fase da sua vida. Conhecemos ainda a história de um pai e de um filho unidos pela paixão pelo mar. Rui Pinheiro surpreendeu com mais uma impressionante transformação física. Houve também conselhos importantes para enfrentar as altas temperaturas em segurança. A manhã terminou com a presença de Leandro, terceiro classificado do Secret Story – Desafio Final, que fez o balanço da sua participação no reality show.