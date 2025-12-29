Dois às 10 - Leandro sente-se 'traído' por Pedro Jorge

Hoje às 09:50

No «Dois às 10», depois de sair do Secret Story, Leandro não escondeu a desilusão com alguns dos colegas de jogo e fez declarações fortes sobre a relação com Pedro e Marisa. Em conversa no Dois às 10, da TVI, o ex-concorrente revelou que a convivência dentro da casa se tornou insustentável. «Olhar para a cara daquelas pessoas já me irritava. O Pedro, só de falar, já me incomodava. Ele estar à minha beira a comer, incomodava-me», confessou, numa revelação que surpreendeu Cristina Ferreira e os espectadores.