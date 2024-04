Dois às 10 - Leokádia revela que deixou tudo para entrar no «Big Brother»

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Leokádia, concorrente do «Big Brother 2024» conta que arriscou tudo ao entrar no programa, entregou o quarto que tinha e despediu-se do trabalho. Leokádia fala do sonho que tem de produzir moda com tecidos africanos mas não tem máquina de costura, Cláudio Ramos disponibiliza-se para oferecer máquina a Leokádia que fica emocionada com o gesto. Conhecemos a história de vida de Olga, diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica em agosto de 2021. Fátima, mãe de Olga, diz que tudo estava bem até 2020, altura em que a filha teve os primeiros sintomas. Em 2021 descobrem a doença E.L.A.. Confessa que quando descobriu a doença foi um balde água gelada e que esta afeta os músculos. Carlos diz que a filha já fez três ensaios nos EUA sem sucesso. Fátima diz que os netos não souberam de nada na altura, que à medida que o tempo passa vão vendo e vivendo. Refere que a filha já perdeu muita coisa, deixou de conduzir e depende dos pais para tudo de momento.

Na «Atualidade», a repórter Carolina Resende Matos faz o enquadramento do caso de uma menina, de 7 anos, violada pelo primo, de 16 anos. Em pânico a menina relatou os abusos na escola. O repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de uma menina, de 8 anos, atropelada mortalmente por condutora desgovernada. A condutora terá perdido o controlo do carro e atropelou cinco pessoas. O repórter Pedro Ramos Bichardo faz o enquadramento do caso de uma idosa e cão encontrados mortos, em casa, há três meses.