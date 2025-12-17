Dois às 10 - Leontina foi a primeira mulher inspetora da Polícia Judiciária

Hoje às 09:50

No Dois às 10 desta manhã, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos viajaram pelas tradições de Natal de norte a sul do país, com destaque para os sabores típicos que marcam a época. O programa contou ainda com Tia Cátia, que preparou a receita perfeita para a mesa de Natal, deixando dicas práticas para os espectadores. Houve também espaço para um momento inspirador, com a presença da primeira mulher inspetora da Polícia Judiciária, que partilhou o seu percurso. Atualizamos ainda a história comovente de Miguel, que teve de lutar pela vida com apenas seis anos.