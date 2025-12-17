Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Dois às 10 - Leontina foi a primeira mulher inspetora da Polícia Judiciária

Hoje às 09:50
No Dois às 10 desta manhã, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos viajaram pelas tradições de Natal de norte a sul do país, com destaque para os sabores típicos que marcam a época. O programa contou ainda com Tia Cátia, que preparou a receita perfeita para a mesa de Natal, deixando dicas práticas para os espectadores. Houve também espaço para um momento inspirador, com a presença da primeira mulher inspetora da Polícia Judiciária, que partilhou o seu percurso. Atualizamos ainda a história comovente de Miguel, que teve de lutar pela vida com apenas seis anos.

Repórter de TV famosa e marido encontrados mortos em casa. Filho de 3 anos sobreviveu

V+ TVI
Hoje às 10:49
1

João Ricardo assume sobre Joana Diniz com fotografia inédita: «Sou completamente apaixonado por ti»

Secret Story
Hoje às 11:23
2
02:55

Caos entre Liliana e Fábio. Concorrente lança acusação forte ao namorado: «Empurraste-me»

Secret Story
Hoje às 14:18
3

Joana Diniz mais «poderosa» do que nunca

Secret Story
28 nov, 11:17
4

Aos 32 anos estou a viver um romance tórrido com um homem mais velho: «Ele faz-me sentir como nenhum outro fez»

V+ TVI
Ontem às 18:20
5

Zé Lopes quebra silêncio após onda de comentários à sua magreza: «Ponderei muito se devia abordar este tema...»

V+ TVI
Ontem às 16:04
6
Cristina Ferreira toma decisão importante e mostra resultados na sua forma física: «Como se vê na última foto»

Dois às 10
Hoje às 11:53

Bomba em «Terra Forte»: Sammy confessa a Maria de Fátima que ama Flor

Novelas
Hoje às 10:43

Este foi o problema de saúde que levou Francisco Macau ao hospital

Dois às 10
Hoje às 09:33

Morte na família de Cristiano Ronaldo deixa o clã de luto: «Parece mentira»

V+ TVI
Hoje às 12:23

Maria Botelho Moniz fala pela primeira vez sobre o regresso da 1.ª Companhia: «Tenho rédeas para agarrar esta tropa»

Secret Story
Há 57 min

Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima exige a Sammy saber o que sente por Flor

Novelas
Hoje às 08:56

A frase de Marisa que deixou Pedro em choque: «Estive 3 meses a chamar-te Pedro, agora não consigo chamar-te amor»

Secret Story
Há 2h e 18min

Terra Forte: Sammy é apanhado em momento crucial

Terra Forte
Ontem às 22:10

Secret Story 9 - Extra - 17 de dezembro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:00

Discussão entre Fábio e Liliana parece não ter fim: «Sempre que falo para ti é mais um prego no caixão»

Secret Story
Hoje às 14:30

A Protegida: Mónica beija JD

A Protegida
Ontem às 23:15
Intuição - Veja o episódio aqui

Intuição
Há 14 min

Maria Botelho Moniz fala pela primeira vez sobre o regresso da “1.ª Companhia”

Há 2h e 4min

TVI - Em cima da hora - 17 de dezembro de 2025

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00

TVI Jornal - 17 de dezembro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Menina de 13 anos ajuda os pais a matar idoso: “Foi comprar uma pá e ajudou os adultos a levar o corpo para o Pinhal, onde o enterraram”

Dois às 10
Hoje às 12:31

Acidente fatal em Portugal impressiona Cristina Ferreira: "Faz-me imensa confusão"

Dois às 10
Hoje às 12:25
Vem aí em «A Protegida»: Reencontro de Mariana e JD marcado por lágrimas e muita emoção

Novelas
Hoje às 11:08

«Os bebés de quem tanto falamos»: O gesto solidário de Sara Prata e da filha de 5 anos que emocionou todos

Novelas
Há 3h e 41min

Bastidores de «Terra Forte»: Rita Pereira abre as portas do estúdio e revela todos os segredos

Novelas
Hoje às 14:34

«Estas cicatrizes vão contar a história de um filho que cuidou do pai»: A história comovente de ator famoso

Novelas
Há 3h e 54min

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi espia momento íntimo da filha com Armando

Novelas
Hoje às 09:31