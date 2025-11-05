Dois às 10 - Lídia lança as cartas e faz previsões sobre o «Secret Story»

Hoje às 09:50

O «Dois às 10» desta quinta-feira foi marcado por histórias de superação e revelações emocionantes. Lídia, ex-concorrente do «Secret Story 9», esteve em estúdio e surpreendeu ao fazer uma revelação sobre Vera, também antiga participante do reality show.

No consultório do amor, Maria Inês partilhou a sua história de dor e recomeço depois de ver o noivado e o emprego desmoronarem, regressando à casa dos pais. Por fim, Susana comoveu o público ao relatar os 20 anos em que viveu refém da anorexia, chegando a pesar apenas 28 quilos. A convidada falou sobre o isolamento, o sofrimento e o processo de recuperação que ainda vive.

