Dois às 10 - Liliana Almeida surpreende Cláudio Ramos ao revelar mudança radical na sua vida

Hoje às 09:50

No «Dois às 10», Cláudio Ramos abre o programa com música e boa disposição. Sérgio Rossi apresenta o seu novo tema, «Dá-lhe Baile», e partilha a sua paixão pela culinária, sendo surpreendido por Cláudio com uma revelação da sua vida pessoal.

Safira mostra uma forma inovadora de ensinar inglês a crianças, recorrendo a imagens, gestos e música, despertando a curiosidade do apresentador.

Liliana Almeida fala sobre o regresso das Nonstop e a sua transformação pessoal, revelando a sua nova vocação na terapia sonora com Taças Tibetanas e Gong. Partilha como o som atua no corpo e nas emoções, ajudando-a a encontrar equilíbrio e a ajudar os outros.

Cláudio Ramos conversa ainda com Cecília Gonçalves Bastos e Clara Gonçalves sobre o impacto da «Associação Sara Carreira», que apoia jovens com bolsas de estudo, mantendo viva a memória e os valores de Sara. Cecília descreve a sua missão na associação, enquanto Clara, bolseira, agradece o apoio recebido.

A história comovente de Santiago, um menino de 3 anos com problemas cardíacos, é partilhada pelos pais, Lúcia e Ricardo, que relatam os desafios diários e a força do filho, nascido após uma gravidez de risco.

Por fim, a família de Fernando recorda a luta deste contra a psicose após um desgosto amoroso, culminando numa trágica perda, expondo a importância da saúde mental e do apoio familiar.

E ainda, Sofia Matos, Vera de Melo e Vítor Marques analisam os temas que marcam a atualidade desta quarta-feira, 21 de maio.