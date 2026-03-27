Dois às 10 - Liliana comenta triângulo Diogo, Eva e Ariana

Hoje às 09:50

No “Dois às 10” desta manhã, falou-se do universo do “Secret Story”, com Liliana a reagir a comparações polémicas.

O programa destacou também histórias de pessoas excêntricas, surpreendendo os espectadores.

Patrícia Pereira apresentou uma transformação de visual marcante. Houve música com Afonso Dubraz, que estreou um novo tema em direto.

Conhecemos ainda o caso de Laura, vítima de bullying durante 10 anos, num testemunho forte. E abordou-se a realidade de quem vive com subsídio de doença enquanto luta contra o cancro.