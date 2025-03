Dois às 10 - Liliana Filipa mostra o anel de noivado e revela detalhes do pedido de casamento

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Liliana Filipa e Daniel Gregório anunciam casamento após 10 anos de união. O casal afirma estar a viver o momento ideal, mais maduros e tranquilos, e com o negócio a prosperar. Daniel sentiu um «clique» no momento do pedido. Liliana Filipa e Daniel Gregório partilham a história do pedido de casamento. Durante um passeio de barco no Rio de Janeiro, o fotógrafo que acompanhava o casal pediu a Liliana que posasse de costas. Desconfiada, a ex-concorrente da «Casa dos Segredos» questionou o pedido, mas acabou por concordar. Foi então que Daniel se ajoelhou e a pediu em casamento. O casal, que está junto há dez anos e tem dois filhos, recordou o momento com emoção, destacando como este pedido os fez reviver a paixão do início do relacionamento.

Iury e Daniel reviveram o pedido de casamento. Iury confessou que os nervos falaram mais alto e que nem ouviu o que Daniel disse no momento do pedido, apenas conseguindo reagir com «Oh! Oh!». Daniel explicou que o pedido de casamento já estava planeado há algum tempo, e que fazia todo o sentido fazê-lo na casa onde tudo começou.

Daniela Santos, ex-concorrente do «Secret Story - Desafio Final», esteve no programa para uma conversa com Cristina Ferreira. A convidada relembrou a sua participação, afirmando que achava que merecia estar no programa e que tinha sido sempre respeitosa com os outros concorrentes. Daniela mencionou a importância de dar a sua opinião e de ter cuidado com os outros, independentemente do contexto. Apesar de não acreditar que chegaria tão longe devido à natureza dos reality shows e ao envolvimento de equipas, dinheiro e fanatismo, Daniela sentiu-se adorada por muitos, mas também "cancelada" por outros. A convidada referiu que Cláudio Ramos a ajudou a perceber que já não era tão "odiada" e que as pessoas lhe davam o benefício da dúvida. Cristina Ferreira relembrou um episódio que Daniela poderá não querer recordar, mas que serve para ilustrar como, na vida, se pode construir algo com pouco e depois voltar a perdê-lo.

