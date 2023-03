Dois às 10 - Lívia Ferreira faz balanço da sua participação n'O Triângulo

Hoje às 10:10

No programa apresentado por Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, começamos a manhã com uma homenagem às mulheres com uma compilação musical de Rita Tavares e Flaviana Borges. Em seguida recebemos Soraia Conde e Afonso Vaz que falam da experiência n’O Triângulo. Ainda na primeira parte, José Carlos Pereira fala da sua carreira de ator e médico, e como gere as duas, e recebemos Lívia Ferreira que nos conta o que viveu dentro da casa do novo reality show da TVI. Na segunda parte, Emanuel Severino fala da vida que recuperou graças ao rim doado por uma familiar e Soraia Carvalho conta-nos como se viu-se obrigada a pôr fim á vida da própria filha durante a gestação. Na terceira parte, os nossos comentadores comentam os crimes que marcam a «Atualidade».