Dois às 10 - Lucas tornou-se viral por realizar sonhos e fazer pessoas felizes

Hoje às 10:05

No programa apresentador por Maria Botelho Moniz e Idevor Mendonça, começamos a manhã com Gonçalo Quinaz, Cinha Jardim e Merche Romero a comentar as novidades dos famosos. Conhecemos o criador de conteúdos digitais Lucas Rodrigues, da página «Lucaswithstrangers», conhecido por realizar sonhos e fazer pessoas felizes. Através da mãe, ficamos a conhecer a história de Leonardo, que era um menino saudável, até que aos 10 anos de idade, foi-lhe diagnosticado uma doença rara que o fez ficar dependente. Na última parte, analisamos os crimes que marcam a «Atualidade».