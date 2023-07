Dois às 10 - Lúcia, de «Casamento Marcado», fala da sua história de amor com Bruno

Hoje às 10:05

No programa apresentado por Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, começamos a manhã com a rever e avaliar os visuais da Festa de Verão TVI e conhecemos o casal que decorou o casamento de Lúcia e Bruno, no «Casamento Marcado». Na segunda parte, Lúcia fala do casamento, explica porque se inscreveu no programa e que o deseja para o futuro na sua relação com Bruno. Recebemos Filipe e Liliana Monteiro que falam das dificuldades que passam para sustentar as terapias da filha Sofia, deixando um apelo. Na última, os comentadores da «Atualidade» avaliam os mais recentes crimes, e temos um momento especial e muitos surpresas para António Teixeira no seu último dia como comentador.