Dois às 10 - Luciana ficou com o rosto desformado depois de retirar um tumor

No «Dois às 10», Luciana partilhou a sua jornada de quase cinco anos na luta contra um cancro raro, o osteossarcoma na maxila. A descoberta da doença foi acidental, ao tirar uma selfie. Após consultar três dentistas sem sucesso, uma dentista experiente identificou o problema e encaminhou-a para o IPO. Luciana passou por cirurgias, incluindo uma reconstrução facial com recurso a osso e pele da sua perna, que lhe alterou a aparência e a dentição. A sua transformação física trouxe desafios emocionais e preconceito, como olhares, comentários e até mesmo um episódio com um grupo de jovens que lhe causou um trauma profundo.

Dália relatou o sofrimento do filho, que é alvo de bullying na escola. O jovem, diagnosticado com autismo atípico, é gozado por falar sozinho, cantar e «estar no seu mundo», como descreveu a mãe. As agressões físicas começaram por volta dos 10 anos, com empurrões, rasteiras, baterem-lhe nas costas e provocações na cantina, a ponto de o jovem deixar de comer. Dália descreveu um episódio em que o filho foi arranhado na cara, empurrado contra uma parede e pisado por vários colegas. Após uma tentativa de rasteira, o filho tentou afastar a criança que o agredia e acabou por lhe dar um pontapé no abdómen e outro no gémeo. Dália vive constantemente preocupada e ansiosa com o bem-estar do filho.

Evandro Gomes, ator da novela "A Fazenda", partilhou a sua emocionante jornada até alcançar o seu grande sonho. Evandro sempre desejou ser ator. A sua interpretação do jovem angolano "Talu" conquistou os portugueses. O ator recordou as suas origens angolanas, a ligação à terra dos seus pais e a amizade com os colegas de elenco que transcendeu o ecrã. Evandro ainda expressou a sua gratidão aos pais pelo apoio incondicional ao longo da sua carreira, desde o futebol até à representação.

Manuel Luís Goucha invadiu o estúdio e brincou sobre a possibilidade de Cristina Ferreira se candidatar à presidência da República. A brincadeira surgiu após um abraço entre os dois apresentadores, com Goucha a comentar que estavam a "beijar a futura presidente da República". Cristina Ferreira riu da situação e questionou qual seria o cargo de Cláudio Ramos no seu governo. A conversa descontraída e bem-humorada continuou, com Cláudio a sugerir que seria o "assessor de comunicação".

