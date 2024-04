Dois às 10 - Luís Fonseca faz um balanço da experiência no «Big Brother»

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recebemos Luís Fonseca, o concorrente do «Big Brother 2024» conhecido como Kika que desistiu na última gala. Kika conta o que o levou a entrar dentro da casa e revela o que o levou à desistência. Kika afirma que a concorrente Catarina Miranda é a chefe do jogo e afirma que ela tem bom coração mas não mostra, revela o que o Big Brother representou na sua vida. Cláudio Ramos afirma que toda a gente gostava do concorrente e afirma que teve pena da sua desistência. Conhecemos a história de Diogo contada pela mãe Alexandra Sucena. Alexandra conta como foi ter um filho e não poder vê-lo, abraçá-lo ou beijá-lo, por complicações no parto. O filho Diogo tem paralisia cerebral e uma incapacidade de 94%, não anda, não fala e não escreve. Alexandra partilha o medo que tem do futuro e de que o filho não seja autónomo.

Na «Atualidade», a repórter Mariana Rebelo Silva faz o enquadramento do caso de um bebé, de três meses, que morreu na creche durante a hora de almoço. Foram feitas manobras de reanimação para salvar a menina, durante duas horas. A repórter Carolina Resende Matos faz o enquadramento do caso de um jovem, de 17 anos, esfaqueado. Partilhamos entrevista com testemunha, os nossos comentadores analisam o caso. O repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de um homem que esfaqueou a filha, no pescoço, e a ex-mulher na cabeça. Partilhamos entrevista com irmão e tio das vítimas.