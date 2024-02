Dois às 10 - Luís Montenegro: o homem por detrás do político

Hoje às 10:02

Começamos a manhã com Diana Nicolau, João Montez, Carolina Aranda e o Chef Carlos Afonso que nos falam das mais recentes viagens que tem feito pelo mundo. Na segunda parte recebemos Luís Montenegro, líder do Partido Social Democrata, dias de completar 51 anos, e a menos de um mês de saber se vai ser o próximo primeiro-ministro a conduzir o rumo de Portugal. Vamos conhecer quem é o homem, filho, irmão, pai e marido por detrás do político. Na terceira parte, comentamos os mais recente crimes que marcam a atualidade.