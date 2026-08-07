Dois às 10 - Luís Nascimento é entrevistado por Cláudio Ramos

Ontem às 09:50

O programa viajou até ao Alentejo, destacando as tradições, sabores e histórias da região. Foi revelado quem é o primeiro bicampeão de reality shows, que é alentejano e vende queijos e enchidos. Houve ainda uma atuação de “Os Beijá Santa”, dedicada ao Alentejo, e uma receita de tradicionais migas alentejanas. A emissão contou também a história de um jovem casal que se dedica à produção de mel. Inês Gonçalves cantou com o “Grupo de Cantadores do Redondo”. Foi ainda recebido Eduardo Ferreira, o bombeiro herdeiro de Marco Paulo, e Luís Nascimento, irmão de Cláudio Ramos e vencedor de dois realities.