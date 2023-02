Dois às 10 – Luís subiu ao telhado de um prédio em chamas para salvar a filha

24 jan, 10:07

No programa apresentado por Maria Botellho Moniz e Cláudio Ramos, começamos a manhã com uma visita às bancas de produtos locais nos mercados. Na segunda parte, conhecemos Luís Caria conta-nos como meteu a sua vida em risco para assegurar a vida da filha de 2 anos. Recebemos também Fernando Nogueira e parte da sua família que vivem assombrados por uma doença hereditária. Na terceira parte, os comentadores da «Atualidade» analisam os mais recentes crimes, com destaque para detenção do atirador que planeava matar Presidente da República.