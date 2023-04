Dois às 10 - Luísa luta pela recuperação do marido tetraplégico

Hoje às 10:05

No programa apresentador por Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, começamos a manhã com as «Conversas de Café» e com a equipa de júris e a apresentadora da nova edição do «Cabelo Pantene – A Competição». Na segunda parte, conhecemos os sonhos de Tomás e Nuno, dois meninos com trissomia 21. Ricardo Ferreira conta-nos como ficou tetraplégico e a sua família das dificuldades que têm enfrentado. Na terceira parte, os comentadores da «Atualidade» analisam os mais recentes crimes.