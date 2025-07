Hoje às 09:50

No «Dois às 10», Luíza Abreu revela o que foi mais difícil dentro da casa do Big Brother, e faz revelação sobre a relação com a irmã Luciana Abreu.

Joana Duarte afirma que nunca se deslumbrou com a fama e conta que já teve vários empregos fora da televisão e fala do seu mais recente projeto.

Adriano Silva Martins, Cinha Jardim e Luísa Castel-Branco analisam o «quarteto» que está a dar que falar no Big Brother Verão.