Dois às 10 - Lurdes enfrenta o cancro que já levou a filha, a mãe e a avó

Hoje às 09:50

O programa desta manhã celebrou as tradições populares, com pai e filha a trazerem os sabores e o espírito das Festas do Povo de Campo Maior. Na cozinha, houve receitas típicas e muita animação. Valter Hugo Mãe marcou presença para refletir sobre a sociedade atual e responder à pergunta: haverá mais imbecis do que antigamente? Conhecemos ainda a história de Bruna e Matilde, que estão a recuperar a casa dos avós. Rui Bandeira apresentou o seu mais recente tema musical. Houve também espaço para histórias de superação, com um casal que lutou anos para ter um filho e o testemunho de Lurdes, que enfrenta o cancro que já levou a filha, a mãe e a avó.