TVI sem pausas e acesso exclusivo?
TORNE-SE PREMIUM
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Dois às 10 - Lurdes enfrenta o cancro que já levou a filha, a mãe e a avó

Hoje às 09:50
Dois às 10 - Lurdes enfrenta o cancro que já levou a filha, a mãe e a avó - TVI

O programa desta manhã celebrou as tradições populares, com pai e filha a trazerem os sabores e o espírito das Festas do Povo de Campo Maior. Na cozinha, houve receitas típicas e muita animação. Valter Hugo Mãe marcou presença para refletir sobre a sociedade atual e responder à pergunta: haverá mais imbecis do que antigamente? Conhecemos ainda a história de Bruna e Matilde, que estão a recuperar a casa dos avós. Rui Bandeira apresentou o seu mais recente tema musical. Houve também espaço para histórias de superação, com um casal que lutou anos para ter um filho e o testemunho de Lurdes, que enfrenta o cancro que já levou a filha, a mãe e a avó.
Reality sem interrupções, novelas sem pausas e benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Mais Vistos

Que luxo. Dylan Fonte oferece presente milionário a Inês Gama: «Ainda estou sem palavras»

Dois às 10
Hoje às 09:47
1

Rhi e Jeff: o amor que venceu no MAFS Australia

V+ TVI
Ontem às 11:14
2

Inacreditável: Pararam o mundo dos realities com a sua história de amor. Hoje chocam com a separação

Secret Story
Hoje às 12:06
3

Que luxo. Dylan Fonte oferece presente milionário a Inês Gama: «Ainda estou sem palavras»

Dois às 10
Hoje às 09:47
4

Elegante e fresco: A enfermeira Catarina encontrou o vestido que vai querer usar em todos os eventos deste verão

Secret Story
Ontem às 17:08
5

O casamento em Portugal que está a dar que falar no mundo inteiro

V+ TVI
Ontem às 18:54
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Cada vez mais perto da meta: Descubra quem foi o primeiro salvo destas nomeações

Secret Story
Ontem às 22:38

Que luxo. Dylan Fonte oferece presente milionário a Inês Gama: «Ainda estou sem palavras»

Dois às 10
Hoje às 09:47

Últimos episódios «Amor à Prova»: Conheça o novo e inesperado chefe da oficina de Nélson

Novelas
Hoje às 09:41

O segredo infalível de Cristina Ferreira para manter o corpo esculpido e a mente sã

Secret Story
Ontem às 18:29

Hilariante: Marta Andrino «expulsa» Frederico Amaral do carro e torna-se viral

Novelas
Ontem às 16:33

Liliana e Fábio esclarecem tudo sobre o apoio a Marisa Susana e revelam quem é o “padrinho” da concorrente

Secret Story
Ontem às 18:00

TVI PLAYER

Amor à Prova: A reação de Tomás ao saber quem é Vera

Amor à Prova
Ontem às 22:35

Secret Story - Desafio Final - Extra - 17 de junho de 2026

Secret Story
Hoje às 00:15

Secret Story - Desafio Final - Especial - 16 de junho de 2026

Secret Story
Ontem às 21:55

Amor à Prova: Lágrimas sem fim. Vera fica a saber que Nico é o seu fiho

Amor à Prova
15 jun, 22:25

Pedro Jorge é o primeiro concorrente salvo e os colegas reagem de imediato. Veja tudo

Secret Story
Ontem às 22:33

Dois às 10 - Lurdes enfrenta o cancro que já levou a filha, a mãe e a avó

Dois às 10
Hoje às 09:50
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Jornal do Mundial TVI - 17 de junho de 2026

Jornal do Mundial TVI
Há 2h e 12min

TVI Jornal - 17 de junho de 2026

TVI Jornal
Há 3h e 14min

Princesa herdeira da Noruega submetida a transplante pulmonar

V+ Fama
Hoje às 12:09

Lurdes recorda o último suspiro da filha: “Olhei para ela e partiu”

Dois às 10
Hoje às 12:05

Viúva de Diogo Jota abre exceção e prepara-se para evento

V+ Fama
Hoje às 11:58

Margarida Corceiro e Lando Norris: relação em causa?

V+ Fama
Hoje às 11:54
Mais

NOVELAS

Últimos episódios «Amor à Prova»: Tragédia! Domingos cai inanimado e morre perante todos

Novelas
Hoje às 10:29

Vem aí em «Terra Forte»: Dani recebe uma notícia devastadora

Novelas
Hoje às 11:13

Carla Andrino mostra que o amor continua mais forte do que nunca após 43 anos juntos: «Para a vida toda»

Novelas
15 jun, 16:26

Amor à prova: fãs revoltam-se por Alice acabar o namoro com Cris

Novelas
Há 1h e 36min

Muito próximos: Inês Aguiar surpreende ao aparecer ao lado de homem especial fora do país

Novelas
15 jun, 14:31

Vem aí em «Terra Forte»: Flor e Susette desconfiam do comportamento de Maria de Fátima

Novelas
Hoje às 08:57