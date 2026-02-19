Dois às 10 - Mãe da princesa Nonô reencontrou o amor após a perda da filha

O “Dois às 10” arrancou com Sónia Costa, que apresentou o seu novo tema e animou a manhã. O programa mostrou ainda as unhas mais portuguesas de sempre, num momento criativo e original. Conhecemos também o fã nº1 da Seleção Nacional e as suas verdadeiras “loucuras” pelo futebol. Houve espaço para descobrir bolachas recheadas e artesanais que prometem conquistar todos.

Salvador foi apresentado como uma das grandes promessas do surf português.



A emissão contou ainda com comentários dos familiares dos finalistas da “1ª Companhia” e a história emocionante de quem decidiu casar aos 50 anos depois de perder uma filha.