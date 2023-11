Dois às 10 - Mãe de André Lopes chora «curva da vida» do concorrente do Big Brother

Hoje às 09:55

No programa apresentador por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, começamos a manhã com muita animação, samba e música. Ángelica Salvador, chef de cozinha, explica como fazer a deliciosa receita típica da culinária brasileira, Leonor Seixas fala do seu papel como mãe da primeira filha e conhecemos Fernanda Lima, uma conhecida apresentadora no Brasil, que vive em Portugal há dois anos. Na segunda parte, a Mmãe de André Lopes do «Big Brother» revê imagens do filho, naquele que foram momentos emocionantes do jovem dentro da casa. Conhecemos também Paulo Bento que viveu 20 anos numa prisão e fala desta experiência e como recuperou a sua vida após sair. Na terceira parte, os nossos comentadores analisam os mais recentes crimes que marcam a atualidade.