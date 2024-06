Dois às 10 - Mãe de Carolina Nunes pronuncia-se sobre a relação da filha com João Oliveira

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recebemos Célia Faria, mãe da concorrente do «Big Brother» Carolina Nunes. Célia comenta «Curva da Vida» da filha e avalia a prestação de Carolina no jogo.

Em «Conversas de café», Merche Romero decidiu quebrar o silêncio sobre a sua saída das Marchas Populares de Lisboa esclarece o assunto e deseja felicidades à sua substituta Bárbara Parada. Bruno de Carvalho e Liliana Almeida anunciaram separação, Cristina Ferreira, Cláudio Ramos, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Merche Romero comentam o assunto. Existem rumores de que Francisco Monteiro e Bárbara Parada são namorados, a notícia foi avançada esta segunda-feira, por uma revista, Cristina Ferreira pronuncia-se sobre o assunto.

Na «Atualidade», o repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de dono de casa de fados que terá alegadamente tentado violar funcionária. O repórter Pedro Ramos Bichardo faz o enquadramento do caso de uma vítima de violência doméstica que desapareceu após alta hospitalar. Os nossos comentadores analisam caso de menina que cortou laços com o pai mas exige pensão de alimentos, o pai pediu para deixar de pagar pensão por ser ignorado pela filha, Tribunal deu razão ao progenitor.