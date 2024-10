Dois às 10 - Mãe de Jéssica comenta o namoro da filha com Afonso

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recebemos Patrícia Sousa, mãe de Jéssica concorrente do «Secret Story». Patrícia comenta namoro da filha com o concorrente Afonso. A nossa convidada recorda momento muito complicado em que a filha sofreu um aborto espontâneo. O Chef Vasco é formador de cozinha no estabelecimento prisional de Leiria. E nós fomos acompanhá-lo num dia de formação aos reclusos. Conhecemos a história de vida de Wilson Sanches. O nosso convidado conta que durante 5 anos assaltou várias casas e foi detido mais tarde. Fala do choque que foi quando entrou na prisão e no difícil que foi perder o crescimento do filho que tinha apenas 6 meses quando Wilson foi preso aos 23 anos. Na prisão a vida não é fácil, não aceitou logo, mas depois com o tempo percebeu que não havia nada a fazer. Olhando para trás considera que a prisão foi importante porque o tornou o homem que é hoje. Beatriz Prates não deixa nada por dizer e esclarece tudo sobre o fim da amizade com Diogo Marcelino. Diogo Marcelino e Beatriz Prates estão de costas voltadas, a filha do cantor Toy decidiu afastar-se e explica os seus motivos.