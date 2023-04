Dois às 10 - Mãe de Lara Moniz explica polémica em que envolveu a filho na casa d’O Triângulo

Hoje às 10:05

No programa apresentado por Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, começamos a manhã com uma receita da Tia Cátia, enquanto Joana Dias faz as previsões do horoscopo para o mês de maio. Na segunda parte, recebemos a mãe de Lara Moniz que fala da participação da filha na casa d’O Triângulo. Conhecemos ainda Marina Santos, que nos fala do luto pela morta da filha Clarinha. Na terceira parte, os comentadores da «Atualidade» analisam os mais recentes crimes.