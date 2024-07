Dois às 10 - Mafalda Castro foi mãe do Manel no passado dia 20 de junho!

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recebemos a recém mamã Mafalda Castro para a primeira entrevista após o nascimento do Manel. Mafalda Castro recorda o momento em que lhe meteram o filho Manel no peito, pela primeira vez. Mafalda abriu o coração e falou da gravidez, parto e pós parto que revelou ter sido muito duro, físico e emocionalmente. A apresentadora falou do seu regresso à televisão e de projetos para o futuro. No segmento «Conversas de café», comentamos as últimas notícias do mundo das celebridades. Cláudia Silva e Ana partilham receita de família de Bolinhos de cenoura. Conhecemos a história de vida de Eliana Rocha. Eliana era enfermeira nas urgências pediátricas há 20 anos, quando foi diagnosticada com um linfoma. Esteve entre a vida e a morte. Eliana partilha que estava a viver uma das melhores fases pessoais e profissionais da sua vida, quando descobriu, em Fátima, que tinha um linfoma. A enfermeira deixou de cuidar os outros e começou a ser cuidada, mas foi um caminho difícil passar para o outro lado. Na Atualidade, comentamos as notícias do mundo do crime.