Dois às 10 - Mafalda Diamond revela problema de saúde

Hoje às 09:50

No «Dois às 10», Mafalda Diamond abordou o início do seu relacionamento com Diogo Marcelino, revelando que as coisas aconteceram naturalmente fora das câmaras. A ex-concorrente do Big Brother confessou que a distância geográfica entre ambos foi um desafio inicial.

a psicóloga Ivone Patrão aborda o seu livro "Ainda vamos a tempo!" e a forma como os pais podem gerir a utilização excessiva de dispositivos eletrónicos pelos filhos.



A conversa, iniciada pela questão do sono e a presença de tablets e telemóveis no quarto, foca-se no papel crucial dos pais como modelos. Ivone e Cláudio Ramos concordam que grande parte das pessoas encara o mundo online como parte integrante do quotidiano, em vez de o encarar como uma ferramenta útil. Ivone sugere que os pais definam regras claras sobre a utilização, treinando a sua própria regulação emocional para enfrentar os desafios que a imposição de limites pode causar.

Conhecemos Paula e William um casal que viu o filho Rodrigo morrer aos 11 anos de idade. Para estes pais, foi como se tivessem sido enterrados vivos. Explicam a doença rara do filho e relembram o último ano de vida do menino. Paula partilha momentos dolorosos para si: quando uma médica a questionou se já tinha medido o filho para comprar o caixão e o momento da morte de Rodrigo, quando ficou com o filho nos braços.