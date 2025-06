Dois às 10 - Manuel Cavaco reage às críticas e revela os seus favoritos à vitória

Hoje às 09:50

No «Dois às 10», Cláudio Ramos dá início ao programa com o habitual painel de comentadores - Luísa Castel-Branco, Cinha Jardim e Gonçalo Quinaz - para analisar a mais recente gala do «Big Brother», marcada pela expulsão de Manuel Cavaco, que saiu com apenas 24% dos votos num confronto direto com Carina. A saída do concorrente deixou marcas, principalmente em Carolina e Diogo, seus aliados mais próximos na casa.

Durante a conversa, surgiram reflexões sobre o percurso de Manuel Cavaco, que esteve em estúdio para rever momentos marcantes da sua participação. O ex-concorrente reafirmou ter vivido o jogo intensamente, sem arrependimentos, e comentou a sua estratégia, os desentendimentos e as amizades que cultivou - com destaque para a ligação especial com Carolina. Aproveitou também para responder a comentários de Márcia Soares e partilhar a sua visão sobre os favoritos à vitória.

Os comentadores centraram-se ainda no comportamento de Luís, cuja postura tem gerado opiniões divididas. A sua amizade com Carina foi debatida, bem como o impacto da recente sanção por ter interagido com o exterior. Enquanto uns criticaram a sua estratégia e falta de alianças, Gonçalo Quinaz destacou a sua inteligência no jogo. Carina também foi alvo de análise, especialmente pela sua aproximação a Luís, vista como uma jogada calculada. Já Gonçalo mostrou-se dividido em relação a Lisa, revelando carinho, apesar de não concordar com algumas atitudes da concorrente.

Cinha Jardim e Luísa Castel-Branco partilharam ainda memórias de edições anteriores e refletiram sobre a evolução dos atuais concorrentes. A conversa tocou também na prestação de Márcia Soares enquanto comentadora, com críticas à sua postura e coerência.

Num registo mais íntimo, Isabel Costa abriu o coração sobre a sua infância em Angola, as dificuldades enfrentadas após o regresso a Portugal e a forma como lidou com o diagnóstico de cancro da mama. A sua história emocionou Cláudio Ramos e o público, ao destacar a coragem com que enfrentou a adversidade.