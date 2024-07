Dois às 10 - Manuel Luís Goucha conta tudo sobre o «Dilema»

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Manuel Luís Goucha levanta a ponta do véu sobre o novo programa da TVI que vai apresentar «Dilema» e revela alguns pormenores. Renato Duarte será o infiltrado. Cinha Jardim, Merche Romero e Gonçalo Quinaz juntam-se em «Conversas de Café» e dão os parabéns à Seleção Portuguesa pela vitória. Quatro anos após a trágica morte de Pedro Lima, Anna Westerlund, viúva do ator, voltou a sorrir ao amor. Está apaixonada por um dos melhores amigos de Pedro Lima, José Chaves, um dos filhos do famoso empresário Joaquim Chaves. O namoro já dura há vários meses e o amor de ambos é partilhado com a família e os amigos. Cinha Jardim, Merche Romero e Gonçalo Quinaz comentam a notícia. Cinha Jardim conta que enviou mensagem a Cláudio Ramos que está de férias e revela que o apresentador já chegou ao seu destino. Conhecemos a história de Vera Pinheiro. Vera partilha o episódio de violência que sofreu após ter rejeitado avançar num relacionamento com um homem que descobriu que tinha uma pulseira eletrónica.

No «Dois às 10», damos início à «Atualidade» com o caso de um ataque à martelada que acaba com três feridos no hospital, tudo por causa de um estacionamento. A Polícia Judiciária alerta que há crianças, entre os 12 e os 16 anos, a filmarem-se e a vender o conteúdo sexual na internet. Os nossos comentadores analisam os casos.