Dois às 10 - Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes apresentam novo programa da TVI

Hoje às 09:50

No “Dois às 10” desta manhã, o programa deu destaque a mulheres inspiradoras, com várias histórias de força e superação.

O público pôde ouvir as Bombocas, que interpretaram alguns dos seus grandes êxitos.

Na cozinha, a chef Luísa ensinou a preparar um folhado de frutos vermelhos à moda do Norte.

Conhecemos ainda a história de Cila, que conseguiu transformar o seu sonho em realidade, e o projeto solidário de Luísa Magalhães Ramos para ajudar mulheres.

Maria Cerqueira Gomes e Manuel Luís Goucha revelaram novidades sobre um novo programa e ouvimos o testemunho de Marina, que perdeu a mãe, a tia e o pai em apenas cinco meses.