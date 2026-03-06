No “Dois às 10” desta manhã, o programa deu destaque a mulheres inspiradoras, com várias histórias de força e superação.
O público pôde ouvir as Bombocas, que interpretaram alguns dos seus grandes êxitos.
Na cozinha, a chef Luísa ensinou a preparar um folhado de frutos vermelhos à moda do Norte.
Conhecemos ainda a história de Cila, que conseguiu transformar o seu sonho em realidade, e o projeto solidário de Luísa Magalhães Ramos para ajudar mulheres.
Maria Cerqueira Gomes e Manuel Luís Goucha revelaram novidades sobre um novo programa e ouvimos o testemunho de Marina, que perdeu a mãe, a tia e o pai em apenas cinco meses.
Dois às 10 - Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes apresentam novo programa da TVI
Hoje às 09:50
