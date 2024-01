Dois às 10 - Manuel Luís Goucha invade o estúdio! Apresentador instala o «caos» em direto

Hoje às 09:55

Manuel Luís Goucha entra em direto e gera o verdadeiro no caos no estúdio, no bom sentido, é claro! O apresentador provoca risos e gargalhas, num momento imperdível. Fomos espreitar os ensaios para a terceira gala do «Dança com as Estrelas», já este sábado. No segmento da cozinha, a avó Talinha prepara um bacalhau à Zé do Pipo de comer e chorar por mais. Para além do prato principal, a avó Talinha prepara também um pudim de natas com molho de morango, que é uma das suas especialidades. Conhecemos a história de Carla e Pedro, que lutaram onze anos para serem pais. Carla fez quatro tratamentos de fertilização in vitro, um quinto tratamento por ovodoação. Uma luta muito desgastante tanto a nível físico como a nível psicológico. Carla e Pedro falam da luta para serem pais, dizem que fizeram cinco tratamentos sem sucesso. O casal fala, ainda, do momento mais doloroso, o segundo tratamento. Ouvimos o testemunho de Ana Bajão, que perdeu a filha e genro, ambos com 22 anos, numa derrocada que atingiu parte da casa dela, mais propriamente o quarto onde o jovem casal dormia. Passou mais de um ano e o caso continua por resolver e a casa de Ana continua igual ao dia da fatídica derrocada. Esta tragédia aconteceu em Esposende. Na Atualidade, comentamos o caso de Mónica Silva, a grávida desaparecida há 108 dias.