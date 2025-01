Dois às 10 - Manuel Luís Goucha surpreende Cristina Ferreira e Cláudio Ramos em direto

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Manuel Luís Goucha preparou uma partida para Cristina Ferreira e Cláudio Ramos. O apresentador decidiu mudar a decoração do corredor que dá acesso aos camarins e estúdios dos programas da TVI. A reação de Cristina Ferreira foi imediata e hilariante, entre gargalhadas e indignação. Conhecemos Mário, um vendedor que se adaptou aos tempos modernos. Com mais de 30 anos de experiência em vendas porta-a-porta, Mário reinventou-se durante a pandemia, levando o seu negócio para o mundo digital com transmissões ao vivo no TikTok e Instagram. Cristina Ferreira elogia o serviço de chef privado oferecido por Salvador Horta e Costa, destacando a comodidade de ter um profissional a cozinhar e a arrumar tudo. A apresentadora mostra-se encantada com a ideia, considerando-a um sonho. Daniela partilha a sua experiência de vida na rua durante a adolescência, após 17 fugas da instituição onde vivia. Sem telemóvel, identidade ou qualquer pertences, a convidada confessa ter passado fome e ter recorrido a caixotes do lixo para se alimentar. Daniela recorda o desespero e a vontade de ter um quarto, um armário e uma peça de roupa sua. Denise partilha a experiência do diagnóstico de diabetes tipo 1 da sua filha mais velha, Sofia. Explica como abordou a situação com a filha, usando uma metáfora para explicar a necessidade de picadas e medicação. Denise expressa a esperança de que Sofia aceite a doença e viva uma vida normal, sem sentir a necessidade de esconder a sua condição.