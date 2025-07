Dois às 10 - Manuel Melo revela tudo sobre a participação no «Big Brother Verão»

Hoje às 09:50

No «Dois às 10», recebemos Cinha Jardim, Luísa Castel-Branco e Gonçalo Quinaz para comentarem tudo sobre a última Gala do «Big Brother Verão».

Manuel Melo foi o quinto concorrente expulso do “Big Brother Verão”, mas saiu da casa com a missão cumprida. Para além de mostrar o seu lado mais divertido e artístico, o ator abriu o coração e partilhou um dos capítulos mais marcantes e difíceis da sua vida: o vício do álcool.

Ana descobriu que o filho Martim tinha um tumor cerebral quando tinha apenas dois anos. Durante anos o Martim foi vigiado, mas o pior acabou por acontecer, o tumor cresceu e no ano passado com apenas 14 anos, Martim morreu.