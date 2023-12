Dois às 10 - Mara Spínola da Casa dos Segredos faz revelação!

Hoje às 09:55

No programa Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, começamos a manhã na companhia de Isabel Figueira e com uma receita de croissants de banana e chocolate. Recebemos Mara Spínola, ex-concorrente da Casa dos Segredos, para nos contar como está a sua vida e recordar a experiência no reality show da TVI. Conhecemos Clara Afonso, que é o rosto de uma vida de sofrimento marcada pela violência doméstica e a filha de um ano que foi diagnosticada com um tumor na barriga. Na terceira parte, analisamos os mais recentes crimes da atualidade.