Dois às 10 - Mara vive aprisionada no próprio corpo

20 jan, 10:07

No programa apresentado por Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, começamos a manhã a comentar as mais recentes novidades dos casais no «A Ex-perência», enquanto a cantora Micaela prepara o almoço. Na segunda parte, conhecemos a história de Mara Morais, que devido a uma doença rara perdeu controlo de grande parte do seu corpo, e ouvimos a história de Sílvia Cruz que fala dos anos de sofrimento também devido a uma condição de saúde. Na terceira parte, os comentadores da «Atualidade» analisam os crimes mais recentes.