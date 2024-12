Dois às 10 - Marcelo deixa Cláudio Ramos chocado ao revelar como foi a primeira noite com Rita

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos recebem Marcelo, o 14º expulso do «Secret Story». Oex-concorrente afirma que nunca se sentiu na sombra de Ruben e comenta a atitude deste na gala de expulsão de Rita. Marcelo vê e reage à opinião do pai sobre o namoro com Rita e revela que vão almoçar todos juntos a seguir ao programa. O ex-concorrente revela ainda que não esperava ir tão longe e explica os motivos que o levaram a entrar na casa.

Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco comentam última Gala do «Secret Story».

Toy conta como vai ser o seu Natal e faz revelação sobre uma música sua de grande sucesso.

A psicóloga Vera de Melo, a advogada Sofia Matos e o Inspetor Vitor Marques comentam os casos da atualidade que marcam esta segunda-feira, 16 de dezembro.