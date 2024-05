Dois às 10 - Márcia Soares fala sobre a sua relação com Francisco Monteiro

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recebemos Márcia Soares para uma conversa sem filtros. A ex-concorrente abre o coração e fala sobre Francisco Monteiro e fala sobre o futuro, em Lisboa.

Em «Conversas de Café», reunimos Cinha Jardim, Merche Romero e Gonçalo Quinaz para analisarem as notícias da imprensa cor-de-rosa. Cristina Ferreira esclarece notícia falsa sobre o namorado João Monteiro: «Fizeram uma montagem». Meghan e Harry celebram seis anos de casamento, Cristina Ferreira comenta que não deve ter sido fácil chegarem onde chegaram e Cláudio Ramos dá a sua opinião. Iva Domingues partilhou nas redes sociais a graduação da filha e Cláudio Ramos revela que se comoveu aos ver os stories. Cristina Ferreira elogia a excelente forma física de Jennifer Lopes e assegura que quando chegar à idade da cantora também vai estar assim.

No «Dois às 10», damos início á «Atualidade» com o caso de uma mulher que mandou dois homens matar o amante. O repórter Bruno Caetano falou como marido que defendeu a mulher. Os nossos comentadores analisam caso de de um homem que matou a mulher, com um tiro na cabeça, e tentou matar-se com a mesma arma e ainda o caso de homem condenado a 22 anos de prisão por matar a mãe.