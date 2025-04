Dois às 10 - Márcia Soares revela mudança de vida

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Márcia Soares anunciou que se juntou à "Team Macau" para mudar de vida. A comentadora do "Big Brother" confessou que estava com uma rotina péssima para a sua saúde e que precisava de ajuda. Márcia afirmou que se alimentava mal, deitava-se e acordava tarde e que a sua alimentação era "dramática". Com a ajuda de Francisco Macau, personal trainer, Márcia passou a ter uma alimentação mais equilibrada e a fazer exercício físico. O personal trainer explicou que muitas vezes as pessoas olham para a balança, mas o mais importante é a saúde. Márcia confessou que tinha medo de deixar de comer, mas com a ajuda de Francisco, ela tem um plano nutricional adaptado ao que mais gosta e voltou a comer pão.

A taróloga Joana Dias apresentou as previsões astrológicas para o mês de maio de 2025, analisando como as posições dos astros poderão influenciar cada um dos signos. Estas previsões abordam áreas fundamentais da vida, como o amor, a carreira, a saúde e as finanças, ajudando os telespectadores a prepararem-se para os desafios e oportunidades que o próximo mês poderá trazer.

a conversa toma um rumo inesperado quando o tema é o funeral. Entre preferências por cremação ou enterro, Cláudio Ramos surpreende com um pedido peculiar: ser enterrado de lado e com um balde de gelo. A ideia inusitada gera gargalhadas e comentários divertidos. «Gostava que me enterrassem de lado e com um balde de gelo», afirma Cláudio Ramos, justificando a sua escolha com o conforto da posição de dormir. A conversa prossegue com considerações sobre jazigos e a possibilidade de serem transparentes, permitindo ver o caixão. «A única coisa que vão ver é o caixão, Cláudio Ramos», brinca um dos participantes, desmistificando a ideia de um jazigo com vista panorâmica.

