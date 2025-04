Dois às 10 - Márcia Soares revela tudo sobre João Ricardo

Ontem às 09:55

No «Dois às 10», Márcia Soares esclareceu os rumores de um possível romance com João Ricardo. A comentadora negou qualquer envolvimento romântico, afirmando apenas existir amizade entre os dois. O encontro que gerou especulações foi explicado como uma boleia e um jantar entre amigos. Márcia Soares recorda a relação com Francisco Monteiro após o Big Brother. A comentadora afirma que ainda recebe mensagens a incentivar o regresso do casal e recorda a pressão que sentiram para assumir uma relação publicamente. Márcia afirma que ambos tomaram a melhor decisão.